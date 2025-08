Cursinho Federal de Goiás abre inscrições para presencial e EAD 2025

Opção de estudo intensivo é ótima oportunidade para quem precisa focar no Enem e outros vestibulares, mas não possui renda para mensalidades

Gabriella Licia - 04 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

O Cursinho Federal de Goiás, projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás (UFG), está com inscrições para novos alunos do segundo semestre de 2025.

São duas modalidades disponíveis: presencial em Goiânia e online (EAD). Ambas as possibilidades serão com início das aulas em agosto e sem cobrança de mensalidades, apenas uma taxa única de matrícula.

A opção de estudo intensivo é uma ótima oportunidade para quem precisa focar no Enem e outros vestibulares, mas não possui renda para lidar com as mensalidades.

Modalidade presencial: estude no campus da UFG

As inscrições para o cursinho presencial vão até 05 de agosto de 2025 e podem ser feitas de forma simples pelo formulário disponível no site da UFG. Não existe processo seletivo: basta se inscrever para garantir a chance de matrícula.

A lista dos inscritos será publicada em 06/08/2025. A matrícula será realizada presencialmente no dia 08/08/2025, a partir de 08h, no Centro de Aulas da EVZ (Escola de Veterinária e Zootecnia), no Campus 2 da UFG, em Goiânia. O atendimento será por ordem de chegada até o preenchimento das vagas.

Taxa única de matrícula: R$ 350,00 + 1 resma de papel A4 (500 folhas) + uniforme obrigatório.

Veja mais informações!

Início das aulas: 12 de agosto de 2025

Horário: Segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Local: EVZ – UFG, Goiânia

Modalidade online (EAD): estude de onde estiver

Para quem prefere flexibilidade, a modalidade online permite assistir às aulas ao vivo ou gravadas. As inscrições ficam abertas até 11 de agosto de 2025 no site. oficial decolecursinhofederal.online. Sem necessidade de enviar documentos ou cumprir pré-requisitos.

Aulas ao vivo: Segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Aulas gravadas: Disponíveis na plataforma até dezembro de 2025

Início previsto das aulas ao vivo: 13 de agosto de 2025

Documentos necessários para matrícula presencial (levar cópias):

RG e CPF do candidato

Comprovante de endereço

Certificado de conclusão do ensino médio ou declaração escolar

Contracheque de membro da família ou contrato de trabalho

Declaração para autônomos (se houver)

Contrato de aluguel ou recibo (se aplicável)

Para mais informações, novidades e acesso ao formulário, acompanhe o Instagram oficial: @cursinhofederal.