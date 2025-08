Limp Bizkit anuncia show único no Brasil em dezembro

Apresentação faz parte da turnê “Loserville Tour 2025”, que passou pelos Estados Unidos e pela Europa nos últimos meses

Folhapress - 04 de agosto de 2025

Banda fará apresentação inédita no Brasil (Foto: Reprodução)

ADRIELLY KILRYANN – O Limp Bizkit anunciou um show único no dia 20 de dezembro, no Allianz Parque. A apresentação faz parte da turnê “Loserville Tour 2025”, que passou pelos Estados Unidos e pela Europa nos últimos meses. O evento também contará com a participação de Yungblud, 311, Ecca Vandal, Riff Raff e Slay Squad.

A última vez que a banda veio ao Brasil foi no ano passado, com show no Lollapalooza 2024. A banda se tornou conhecida nos anos 2000 como um dos destaques do nu metal, subgênero do heavy metal que mescla rock, rap, hip-hop e música industrial. Sucessos como “Break Stuff”, “My Generation”, “Nookie” e até mesmo covers do Nirvana e do Rage Against the Machine fazem parte do repertório da turnê.

A abertura da venda geral de ingressos começa nesta quarta (6), ao meio-dia, no site da Eventim. Já a venda na bilheteria oficial tem início na quinta (7), às 10h.

Confira os valores dos ingressos na modalidade inteira.

– Cadeira superior: R$ 365

– Pista: R$ 495

– Cadeira inferior: R$ 665

– Pista premium: R$ 895

– Bilheteria B do Allianz Parque (apenas na abertura da venda geral) – av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, região oeste. Ter. a sáb., das 10h às 17h.

– Bilheteria A do Allianz Parque (após a abertura da venda geral) – r. Palestra Itália, 200, Perdizes, região oeste. Ter. a sáb., das 10h às 17h