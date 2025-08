Trio é detido na BR-153 após polícia descobrir o que levava para Goiânia

Entre os detidos estava uma adolescente de apenas 17 anos, que segue sob a tutela do Estado

Da Redação - 04 de agosto de 2025

Trio foi preso com 19 peças de maconha. (Foto: Divulgação/PM)

Dois jovens foram presos e uma adolescente foi apreendida na madrugada deste domingo (03) na BR-153, nas proximidades de Hidrolândia, suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. Eles estavam em um Volkswagen Gol prata que transportava 19 peças de skunk, substância conhecida como “super maconha”.

Os detidos são duas jovens, de 17 e 19 anos, e um homem de 27 anos, natural do Maranhão.

A abordagem foi realizada por equipes do GIRO, com apoio das agências de inteligência do CPC2 e da equipe GIRO 10.

De acordo com a polícia, a droga havia saído de Uberlândia (MG) com destino a Goiânia, onde seria distribuída. O motorista afirmou que receberia R$ 5 mil pelo transporte do entorpecente.

Aos policiais, uma das jovens relatou que tinha aceitado o convite do dono do carro para Uberlândia, que a teria chamado para passear. Foi ao final do dia que ele teria carregado o porta mala com as caixas e, questionado, afirmou que se tratava de drogas.

Ela sustentou que, até então, não tinha nenhum conhecimento das ilicitudes que seriam cometidas.

Os envolvidos foram conduzidos até a delegacia e o caso segue sendo investigado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!