6 brinquedos clássicos que marcaram gerações e que as crianças de hoje talvez nunca conheçam

Antes da tecnologia dominar, a diversão vinha de formas diferentes para ensinar criatividade e união entre as pessoas

Magno Oliver - 05 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Pipa Até na Chuva)

Em tempos de tablets, celulares e realidade virtual, os brinquedos analógicos que marcaram a infância de gerações anteriores estão se tornando raridades.

Assim, muitos brinquedos, que já ocuparam lugar de destaque nas estantes das lojas e nos corações das crianças, hoje são desconhecidos.

1. Power Rangers que Trocavam a Cabeça

Fenômeno de público no final da década de 1990 e início dos anos 2000 no Brasil, os bonequinhos dos Power Rangers foram sucesso de vendas nas bancas, feiras e lojas de brinquedo. Assim, eram bonecos dois em um: você girava a cabeça do seu ranger na vertical que uma outra face sem capacete do personagem aparecia.

2. Jogo do Pega Varetas

Intrigante, empolgava bastante e promovia muita diversão para os participantes. Assim, o pega varetas é um jogo que exige da pessoa muita habilidade, leveza nas mãos e bastante paciência. Era necessário soltar o monte de varetas coloridas e tentar pegar uma a uma sem mexer as demais. Um desafio ideal para treinar concentração e a firmeza nas ações.

3. Bola de Gude

Brincar de bolinha de gude exigia chão de terra, técnica no disparo e olhar certeiro para atingir a bolinha do adversário. Assim, a brincadeira era diversão de rua com códigos e regras próprias.

4. Tamagochi – (Bichinho Virtual)

Na febre da era digital e vício em telas, esse brinquedo caiu no esquecimento. Assim, o “bichinho virtual”, o famoso tamagochi, exigia alimentação, carinho e cuidado constante. Era comum ver crianças acordando cedo só para alimentar o Tamagochi antes da escola.

5. War

O jogo de tabuleiro WAR é uma atividade de estratégia em que os jogadores competem com o objetivo de conquistar territórios, continentes e áreas pelo globo terrestre inteiro. Assim, você pode formar exércitos e montar estratégias para atacar inimigos e defender suas propriedades. Ele foi criado em 1972, com base no jogo americano “Risk”.

6. Xadrez

Clássico, queridinho e uma atividade para melhorar o raciocínio e as funções cerebrais. Assim, o xadrez é um jogo de tabuleiro cujo principal objetivo é dar o xeque-mate no adversário e obter a vitória. Mas para isso, você vai precisar montar estratégias para chegar a esse objetivo. O xadrez ajuda no desenvolvimento de habilidades como memória, concentração, planejamento e tomada de decisão.

