Suspeitos revelam por que assassinaram jovem em casa de entretenimento adulto de Anápolis

Ataque teria sido articulado por um dos frequentadores do local onde vítima foi morta

Da Redação - 05 de agosto de 2025

Estabelecimento fica no Calixtolândia, bairro tradicional na cidade pelo mercado da prostituição. (Foto: Edição/ Portal 6)

As motivações por trás do assassinato de Larissa Cristina Nunes da Silva, ocorrido na madrugada desta terça-feira (05), em uma casa de entretenimento adulto no bairro Calixtolândia, em Anápolis, começaram a ser esclarecidas com a prisão dos envolvidos no crime.

O ataque teria sido articulado por um dos frequentadores do local, que alegou que a vítima, de 23 anos, estaria ameaçando a esposa dele.

Em depoimento à PM, o jovem, de 27 anos, afirmou que, para lidar com a situação, contratou duas mulheres com a promessa de um combo de bebidas para que “dessem um susto” em Larissa.

Ele ainda relatou que chegou a desligar as câmeras de segurança do estabelecimento para facilitar a ação, além de conduzir as “comparsas” até a boate no carro dele.

No interior do local, uma das agressoras teria utilizado um cacetete para golpear Larissa na cabeça. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, os envolvidos recolheram o equipamento de gravação e deixaram o local em direção a outra boate da cidade.

O suspeito declarou que a morte não era o objetivo inicial e que se surpreendeu com o ocorrido. As autoras da ação também alegaram não saber que a vítima havia morrido, embora tenham confirmado presença na execução do plano.

Os três foram presos em flagrante e levados para a delegacia, onde devem responder por homicídio doloso.

Agora, caberá à Polícia Civil (PC), dar continuidade nas investigações, para esclarecer a natureza das ameaças relatadas e eventuais desdobramentos do caso.