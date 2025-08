Bomba não detonada da Segunda Guerra retira 17 mil pessoas do centro de Dresden

06 de agosto de 2025

Bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada em Dresden. (Foto: Captura de Tela/Youtube/Euronews em Português)

JOSÉ HENRIQUE MARIANTE – Uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial provocou a evacuação de ao menos 17 mil pessoas do centro de Dresden, na Alemanha, na manhã desta quarta-feira (6). No começo da tarde, especialistas desarmaram o artefato de 250 kg, de fabricação britânica, o quarto encontrado em um campo de obras da capital da Saxônia.

No local, às margens do rio Elba, ocorrem os trabalhos de demolição de uma ponte de 100 m que colapsou em setembro do ano passado. O episódio gerou um debate público sobre a infraestrutura do país, contaminando inclusive a última campanha eleitoral. Construída nos anos 1970, pelo governo da então Alemanha Oriental, passou por uma reforma no começo desta década. As investigações do acidente, sem vítimas, estão em curso.

A estrutura havia sido construída no lugar da ponte Carola, de 1895, destruída pelos nazistas nos estertores da Segunda Guerra em uma tentativa de deter o avanço do Exército Vermelho. Em fevereiro de 1945, Dresden sofreu fortes bombardeios das forças aliadas.

Em janeiro deste ano, outra bomba já havia provocado operação semelhante na área de escombros da ponte. Outros dois artefatos encontrados estavam sem detonador.

Em junho, 20 mil pessoas foram evacuadas do centro de Colônia para que especialistas desarmassem uma bomba descoberta por uma obra de manutenção às margens do rio Reno. Policiais e voluntários levaram mais de 11 horas para garantir a evacuação da área, com três rodadas de checagem de porta em porta. Atrasou os trabalhos o fato de a área ser densamente povoada.

No total da Segunda Guerra, Colônia sofreu mais de 260 ataques aéreos, que mataram cerca de 20 mil pessoas, o que explica em parte o grande número de artefatos não detonados descobertos na cidade. Esse tipo de ocorrência, no entanto, é comum em toda a Europa.

Em Dresden, a região isolada incluía até escritórios do governo estadual. Cerca de 200 pessoas, que não tinham para onde ir, foram alojadas em um centro de convenções.