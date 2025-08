Frente fria está chegando com a previsão de derrubar as temperaturas em Goiás

Principais cidades do estado devem ficar atentas às condições dos próximos dias

Paulo Roberto Belém - 06 de agosto de 2025

Tempo frio em Anápolis (Foto: Matheus Brandão/Portal 6)

Goianos, se preparem. Uma forte massa de ar polar continental avançará sobre o País, emplacando a condição de derrubar as temperaturas na região Centro-Oeste.

Essa nova frente fria está associada a um ciclone extratropical, trazendo mudanças climáticas para o Sul e parte do Sudeste do Brasil já entre quinta-feira (07) e sexta-feira (08), indica o instituto Climatempo.

De acordo com a empresa de meteorologia, essa queda nas temperaturas ocorrerá em Goiás, como um todo, a partir de sábado (09). Os termômetros devem variar entre 17° e 31°.

Agora, avaliando a situação de algumas cidades goianas, é possível observar o frio anunciado. Para Goiânia e Região Metropolitana, a partir de quinta-feira (07), as mínimas serão de 16°, caindo para 15° a partir do final de semana.

Em relação às temperaturas máximas, elas não chegarão a 30°, o que já pode ser considerado como alívio.

Em Anápolis, ainda mais frio pelas manhãs. Nesta quinta, as manhãzinhas começarão com 14°. Já nos dias seguintes, os mesmos 14° se mantêm até sábado, quando no domingo (10), elas caem para 12°.

Sobre as temperaturas mais elevadas, estas não passarão dos 28°.

Com isso, os agasalhos deverão ser itens essenciais para a rotina dos próximos dias ao sair de casa e no final de semana promete aquele programa em ambiente fechado ou no conforto de casa.

