Os signos que estão sendo traídos por uma pessoa considerada de confiança

Infidelidade silenciosa: quando quem menos se espera é quem mais machuca

Gabriella Licia - 06 de agosto de 2025

Mulher se olhando no espelho. (Foto: Ilustrativa/Pexels/KoolShooters)

Uma onda de traições está abalando emocionalmente algumas pessoas nesta fase do ciclo astrológico. O mais surpreendente?

Elas estão vindo justamente de quem era considerado (a) confiável: amigos íntimos, parceiros fiéis ou até colegas que se mostravam leais. A astrologia revela que alguns signos estão mais vulneráveis a esse tipo de decepção agora.

Touro

A busca por estabilidade e lealdade pode acabar cegando os taurinos. Neste período, há tendência de se decepcionar com pessoas que ocupam um lugar importante no coração. Atenção aos sinais e não se iluda com palavras bonitas.

Câncer

Cancerianos costumam idealizar demais quem amam. Justamente por isso, estão entre os mais atingidos pela infidelidade de alguém próximo. Podem descobrir que uma amizade ou relacionamento de longa data não era tão sincero quanto imaginavam.

Virgem

O virginiano costuma ser observador, mas quando confia, entrega-se de corpo e alma. Neste ciclo, a traição pode vir de um colega de trabalho ou alguém da família. O baque emocional será grande, mas também servirá como lição para redefinir os vínculos.

Libra

Librianos detestam conflitos, o que pode deixá-los vulneráveis a relações falsas. Alguém do convívio está agindo pelas costas e prejudicando a imagem do libriano, sem que ele perceba. O momento pede mais firmeza e posicionamento.

Capricórnio

Mesmo sendo práticos, os capricornianos não estão imunes à decepção. Uma quebra de confiança pode vir de um sócio, parceiro ou figura de autoridade. O golpe será duro, especialmente por se tratar de alguém que sempre teve a confiança do signo.

Peixes

Sensíveis e intuitivos, os piscianos já vêm sentindo um peso estranho no ar. Agora, a verdade começa a se revelar. Pode ser uma traição amorosa ou a constatação de que alguém muito próximo não agia com transparência. Cuidar da saúde emocional é essencial.

Como lidar com essa fase?

Descobrir que alguém de confiança traiu sua lealdade nunca é fácil. A dica dos astros é manter a calma, refletir sobre os aprendizados e usar esse momento para fortalecer sua intuição.

Quem se traiu de verdade foi quem não soube valorizar sua entrega. Recomece com sabedoria.