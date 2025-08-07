Mabel defende contratação de carro blindado, apesar de recomendação contrária do MPGO

Órgão também instaurou inquérito civil público para investigar possíveis irregularidades na locação de veículos

Samuel Leão Samuel Leão -
Sandro Mabel, prefeito de Goiânia. (Foto: Alex Malheiros)

Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) está em guerra com o Ministério Público de Goiás (MPGO) após recomendação do órgão para suspender a licitação de R$ 4 milhões para contratação de veículos, incluindo carro blindado, para ele e outros agentes públicos do Paço.

O órgão também instaurou um inquérito civil público para investigar possíveis irregularidades no processo.

Para o MPGO, diante da crise financeira da cidade e dos baixos índices de violência na capital, não há justificativa para o aluguel desse tipo de transporte.

Em resposta, a gestão Mabel, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), defendeu a necessidade do blindado e demais automóveis citando ameaças recentes ao chefe do Executivo Municipal.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. É repórter do Portal 6 desde fevereiro de 2023.

