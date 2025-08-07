Mabel defende contratação de carro blindado, apesar de recomendação contrária do MPGO
Órgão também instaurou inquérito civil público para investigar possíveis irregularidades na locação de veículos
Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) está em guerra com o Ministério Público de Goiás (MPGO) após recomendação do órgão para suspender a licitação de R$ 4 milhões para contratação de veículos, incluindo carro blindado, para ele e outros agentes públicos do Paço.
O órgão também instaurou um inquérito civil público para investigar possíveis irregularidades no processo.
Para o MPGO, diante da crise financeira da cidade e dos baixos índices de violência na capital, não há justificativa para o aluguel desse tipo de transporte.
Em resposta, a gestão Mabel, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), defendeu a necessidade do blindado e demais automóveis citando ameaças recentes ao chefe do Executivo Municipal.