Mabel defende contratação de carro blindado, apesar de recomendação contrária do MPGO

Órgão também instaurou inquérito civil público para investigar possíveis irregularidades na locação de veículos

Samuel Leão - 07 de agosto de 2025

Sandro Mabel, prefeito de Goiânia. (Foto: Alex Malheiros)

Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) está em guerra com o Ministério Público de Goiás (MPGO) após recomendação do órgão para suspender a licitação de R$ 4 milhões para contratação de veículos, incluindo carro blindado, para ele e outros agentes públicos do Paço.

O órgão também instaurou um inquérito civil público para investigar possíveis irregularidades no processo.

Para o MPGO, diante da crise financeira da cidade e dos baixos índices de violência na capital, não há justificativa para o aluguel desse tipo de transporte.

Em resposta, a gestão Mabel, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), defendeu a necessidade do blindado e demais automóveis citando ameaças recentes ao chefe do Executivo Municipal.