Unifesp abre vagas para curso gratuito e totalmente a distância

Aulas são totalmente online e com emissão de certificado após a conclusão do conteúdo

Magno Oliver - 07 de agosto de 2025

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) anunciou a abertura de 600 vagas para um curso gratuito e totalmente online voltado à Segurança em Laboratórios: Aspectos Ambientais e Ocupacionais (TURMA 3 – 2025).

A iniciativa faz parte de um programa de extensão universitária que busca democratizar o acesso a conhecimentos técnicos fundamentais, especialmente para estudantes, técnicos, professores e profissionais das áreas de ciências, saúde e tecnologia.

A programação contempla os principais aspectos relacionados à segurança em laboratórios, como: identificação de riscos, uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs), procedimentos em casos de acidentes, armazenamento e descarte de substâncias químicas e biológicas, além de biossegurança e normas regulamentadoras (NRs).

Os professores e pesquisadores da própria universidade que elaboraram o conteúdo, com base em diretrizes atualizadas e práticas reconhecidas nacionalmente.

O curso que a Unifesp oferece é totalmente remoto e foi estruturado para atender às exigências de flexibilidade e autonomia dos participantes.

A ementa explica que o conteúdo é autoexplicativo e assíncrono, permitindo que cada aluno avance de acordo com seu próprio ritmo. Ao término dele, você recebe certificado de extensão universitária, reconhecido pela própria instituição.

O curso online tem carga horária de 90 horas e abordará temas como:

– Apresentação e Ambientação (3 horas);

– Módulo 1 – Princípios de segurança ocupacional e de boas práticas de laboratório (BPL)(27 horas);

– Módulo 2 – Biossegurança (27 horas);

– Módulo 3 – Gerenciamento de resíduos (27 horas);

– Avaliação final (6 horas).

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do site da Unifesp ou pela plataforma no edital do curso. Você faz a seleção por ordem de inscrição, respeitando o limite de vagas até o dia 14/08/2025.

