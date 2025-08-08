6 bares em Goiânia que vale a pena aproveitar o happy hour

Cada um tem um estilo, mas todos têm algo em comum: a promessa de encerrar o expediente daquele jeito top

Anna Júlia Steckelberg - 08 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/TripAdvisor)

Sabe aquele momento do dia que pede um copo bem tirado, petiscos caprichados e conversa solta? O happy hour reúne tudo isso e Goiânia tem locais que vão elevar seu final de tarde a outro nível.

Selecionamos seis bares com bom atendimento, ambiente agradável e avaliações sólidas no Tripadvisor e sites especializados. Ideal para depois do trabalho, encontro com os amigos ou até para descontrair antes de um jantar.

1. Cervejaria Dias

Pertinho do Shopping Flamboyant, a Cervejaria Dias é destaque em roteiros locais por oferecer chopp artesanal em estilo descontraído.

O ambiente amplo e clima informal garantem roda de amigos e conversa solta até acabarem os copos.

2. Lado Leste Cervejaria

Com lugar entre as cinco melhores cervejarias de Goiânia segundo o Tripadvisor, a Lado Leste é referência em variedade de torneiras de chope e petiscos a partir do estilo gastrobar.

Ótima pedida para quem procura qualidade e variedade na torneira.

3. MÔI Goiânia

Avaliada com 4,3 de 5 no Google e elogiada por 254 usuários no Restaurant Guru, a MÔI oferece drinks, cervejas especiais e ambiente diferenciado.

Frequentadores mencionam o preço justo, música ambiente e atendimento simpático. Ideal para relaxar após o expediente.

4. Kabanas Restaurante e Bar

Com 4,1 estrelas em 169 avaliações no Tripadvisor, o Kabanas combina bar e restaurante com cardápio variado.

Frequentadores ressaltam petiscos bem feitos, drinks elaborados e ambiente confortável, perfeito entre o happy hour e um jantar.

5. Piquiras

Pontuando 4,1 em 99 avaliações no Tripadvisor, esta casa se destaca pela variedade de cervejas geladas, atendimento eficiente e ambiente descontraído.

Críticos observam que costuma encher mesmo em dias de semana. Um lugar certeiro para reunir os amigos sem formalidades.

6. Coco Bambu (Flamboyant)

Com impressionantes 4,7 estrelas e mais de 5.400 avaliações no Tripadvisor, o Coco Bambu é referência em comida sofisticada e drinks bem elaborados.

Embora reconhecida pela culinária, a casa oferece também ambiente propício para relaxar com um coquetel ou cerveja premium antes do jantar.

