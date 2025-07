Top 6 cervejarias de Goiânia para conhecer em 2025

Nada como um bom lugar para curtir uma boa cerveja em ambiente acolhedor para encontrar quem a gente gosta

Magno Oliver - 19 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram / @ladolestecervejaria)

Quem é goiano raiz sabe o quanto é bom encerrar a semana com uma boa cerveja artesanal, não é mesmo? Assim, tomar um chope gelado com amigos ou família já virou tradição na capital.

Goiânia é a cidade que respira cultura cervejeira, e cada fim de semana é oportunidade para descobrir novos lugares e degustar sabores locais diferentes. Pensando nisso, reunimos as melhores indicações dos leitores do Portal6 de lugares para tomar uma boa cervejinha gelada.

Top 6 cervejarias de Goiânia para conhecer em 2025

1. Cervejaria Dona Lupulina

Endereço: AVENIDA VIENA QD. 36-A, LT. 02, Nº 540, Goiânia – GO, 74330-490

Horário de funcionamento:

quinta-feira Fechado

sexta-feira 18:00–01:00

sábado 17:00–01:00

domingo Fechado

segunda-feira Fechado

terça-feira Fechado

quarta-feira Fechado

Telefone: (62) 98219-0000

Ganhou em indicações dos nossos leitores e também foi eleita a melhor cervejaria de Goiás e a 10ª melhor do Brasil no Concurso Brasileiro da Cerveja 2025, com medalha de ouro e cinco de prata . Ambiente com brewpub no Jardim Europa, produção de estilos renomados como Amber Weiss e Quadrupel. Para amantes de uma cerveja mesmo.

2. Colombina Gastropub

Endereço: R. 1129, 46 – St. Marista

Contato: (62) 99224-9640

Funcionamento:

segunda-feira – 18:00–01:00

terça-feira – Fechado

quarta-feira – 18:00–01:00

quinta-feira – 18:00–01:00

sexta-feira – 18:00–02:00

sábado – 12:00–02:00

domingo – 16:00–23:00

A cervejaria Colombina foi reconhecida como melhor de Goiânia em 2023 e conquistou diversas medalhas nacionais com cervejas que valorizam ingredientes do cerrado. Assim, o gastropub no bairro Marista oferece 18 torneiras de chopp, petiscos e sanduíches autorais muito gostosos, segundo nossos leitores.

3. Cervejaria Dias

Funcionamento:

segunda-feira 17:00–00:00

terça-feira 17:00–00:00

quarta-feira 17:00–00:00

quinta-feira 17:00–00:00

sexta-feira 17:00–01:00

sábado 11:30–01:00

domingo 11:30–17:00

Endereço: R. 77, 170 – Jardim Goiás, Goiânia – GO, 74805-490

Telefone: (62) 3295-1143

Espaço aconchegante e premiada como Melhor Cervejaria de Goiânia em 2023 pelo Curta Mais, com ambiente familiar, brinquedoteca completa e harmonização gastronômica elaborada pelo chef Cláudio de Jesus. Ela tá localizada ali no Jardim Goiás, e a avaliação dos nossos leitores é que ela tem ótimo custo-benefício.

4. Officina Cervejaria

Endereço: R. T-64, 476 – St. Bela Vista

Contato: (62) 3093-6868

Funcionamento:

segunda-feira – 11:00–01:00

terça-feira – 11:00–01:00

quarta-feira – 11:00–01:00

quinta-feira – 11:00–01:00

sexta-feira – 11:00–02:00

sábado – 11:00–02:00

domingo – 11:00–01:00

O Officina é um ponto tradicional de apenas 23 anos de mercado conhecido pelo chopp mais gelado da cidade. Assim, ele foi eleito ideal para happy hour com petiscos e ambiente descontraído com jogos e atendimento elogiado pelos nossos leitores. Por fim, a casa também prepara pratos da comida japonesa e até alemã.

5. Lado Leste Cervejaria

Endereço: RUA 240, nº 81, Setor Leste Universitário

Contato: 62 99498-3443

Funcionamento:

Segunda 5:00-12:00

Terça 5:00-12:00

Quarta 5:00-12:00

Quinta 5:00-12:00

Sexta 5:00-12:00

Sábado 5:00-12:00

Lá, o ambiente é bem animado, tem sinuca, programação esportiva, espaço kids e menu variado participando do Festival Curta Mais Por Menos. Assim, o Lado Leste Cervejaria é ótimo para ir com amigos ou família. Com 10 torneiras de chopp, a cervejaria oferece uma seleção de três chopps intrigantes. Por fim, são eles: a Neve do Deserto, uma Dark Sour Ale refrescante; a MJ Pale Ale, surpreendente em cor e sabor, com ingredientes como caju e goiaba; e a Cacau Ipa, intensa e aromática.

6. Ter­ritório do Cervejeiro

Endereço: Avenida T-2, 1950, Goiânia

Contato: (62) 3932-7497

Funcionamento:

Segunda 14:00-00:00

Terça 14:00-00:00

Quarta 14:00-00:00

Quinta 14:00-00:00

Sexta 14:00-00:00

Sábado 12:30-16:30

Domingo Fechado

Essa cervejaria é especializada, com excelente variedade de rótulos e atendimento especializado, perfeito para escolher cervejas especiais. Assim, a casa conta com uma gama ampla de cervejas nacionais, importadas, e é o paraíso para os apreciadores da bebida, segundo nossos leitores.

