6 coisas que todo motorista de ônibus gostaria que os passageiros soubessem

Existem alguns desabafos e pedidos que eles gostariam de expressar, mas pela ética da profissão não podem

Magno Oliver - 08 de agosto de 2025

Motorista de ônibus é uma das profissões que possui o direito a aposentadoria especial. (Foto: Captura de tela / Youtube)

A profissão de motorista de ônibus é um trabalho que exige técnica, paciência e, acima de tudo, muita resiliência emocional.

O motorista de ônibus conduz milhares de pessoas por dias e passa por situações que afetam bastante o trabalho, mas não podem comentar sobre por diversos fatores.

Ouvimos os desabafos de alguns motoristas e trouxemos para repassar a mensagem que não pode ser dita diretamente.

1. “Nós não decidimos o tempo das paradas, ok?”

Muitos passageiros reclamam da demora ou da rapidez dos ônibus nas paradas, mas os motoristas explicam que eles apenas seguem o relógio de rota da empresa. Assim, eles precisam cumprir horários estabelecidos e não têm liberdade para ficar mais tempo esperando um ou outro passageiro que se atrasou para pegar a condução. Eles pedem mais empatia quanto a esse ponto.

2. “Subam pela frente e desçam pelo fundo”

Pode parecer simples, mas ainda há muita confusão e passageiro que cria problemas por conta disso. Assim, a entrada pela frente e a saída pelo fundo organiza o fluxo de passageiros e evita acidentes. Quando alguém desce pela frente, o risco de atropelamento aumenta e o motorista pode ser responsabilizado. Muitos passageiros criam confusão também querendo entrar pela porta de trás, em pleno momento de desembarque.

3. “Seu celular atrapalha muito a concentração de todos”

Eles pedem atenção quanto ao uso do celular. Assim, falar alto, assistir vídeos sem fone ou deixar o toque no volume máximo atrapalha a atenção do motorista e de quem mais viaja em volta. Em um ambiente onde o foco é vital, esses sons constantes criam distrações perigosas.

4. “Não somos psicólogos, mas escutamos tudo”

Motoristas escutam desabafos, brigas, reclamações, telefonemas e histórias o dia todo. Assim, embora estejam ali para dirigir, muitos acabam virando ouvintes involuntários e isso, no fim do dia, pesa mais do que se imagina. Tenham mais cuidado sobre o que vão dizer dentro de um ônibus.

5. “Um “bom dia” e um sorriso no rosto mudam tudo em uma viagem”

A rotina é dura, cansativa, estressante e muito repetitiva, tenha atenção e empatia com quem está trabalhando. Assim, eles contam que um simples cumprimento, um sorriso ou um “obrigado” fazem a diferença no trajeto.

6. “Furar fila ou empurrar prejudica todo mundo”

Por fim, um hábito que muito passageiro metido a espertinho tenta provocar. Assim, em horários de pico, por exemplo, a pressa vira disputa no ponto. Mas quem fura a fila ou empurra os outros causa tumulto e atrasa ainda mais a entrada de todo mundo. Um pouco de civilidade evita acidentes e acelera o embarque.

