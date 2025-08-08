CIEE anuncia mais de 260 vagas de estágio em Goiás em diversas áreas; confira

Moradores de Goiânia, Aparecida e Anápolis podem fazer registro gratuito no site da empresa

Davi Galvão - 08 de agosto de 2025

São mais de 260 vagas de estágio em Goiás (Foto: Ilustração/Pexels/Zen Chung)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) disponibilizou 263 vagas de estágio em Goiás. As funções com maior número de oportunidades são para a área administrativa (69), ensino médio (66), educação (30), jurídica (15) e técnico em administração (12).

Também há vagas em setores como contabilidade (10) e informática (10), saúde (04), comunicação (04), construção civil (03), psicologia (03), farmácia (03), marketing (02), arquitetura e urbanismo (02) e engenharia (05).

Ao todo, mais de 7 mil vagas estão abertas no país, segundo o CIEE. As unidades da federação com mais oportunidades de estágio são São Paulo, Distrito Federal, Bahia e Goiás.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site www.ciee.org.br.

Em Goiás, também é possível buscar atendimento presencial em cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jataí, Itumbiara e Catalão.

