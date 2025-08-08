Delegado manda recado para criminosos de Anápolis que traficam pela internet: “dias estão contados”

Investigação começou após denúncias anônimas apontarem que a suspeita receberia uma grande quantidade da droga por remessa postal

Delegado Marcos Adorno mandou recado para traficantes de Anápolis. (Foto: Divulgação/PC)
O Genarc, vinculado a 3ª Delegacia Regional de Anápolis, deflagrou a segunda fase da Operação Última Dose, com apoio da Aduana da Receita Federal. A ação teve como objetivo combater o tráfico interestadual de drogas realizado por meio de empresas de transporte de encomendas.

Em um comunicado relatando o desenrolar da operação, o delegado responsável, Marcos Adorno, ainda deu um aviso aos que insistem na prática criminosa:

“Você traficante, que comercializa drogas aqui na nossa cidade e adquire essas drogas pela internet, saiba que seus dias estão contados. Nós estamos atentos”, disse.

O alvo da operação deflagrada foi o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um endereço ligado a uma investigada. Ela e o companheiro estavam no local e acompanharam a ação.

Durante as diligências, foram recolhidos elementos que podem ajudar a identificar o verdadeiro destinatário de uma remessa de haxixe já apreendida.

Pontapé inicial

A investigação começou após denúncias anônimas apontarem que a suspeita receberia uma grande quantidade da droga por remessa postal, utilizando uma transportadora nacional.

Com a confirmação da empresa de entregas e o apoio da Receita Federal, o pacote foi inspecionado e constatou-se que continha haxixe, um derivado da maconha, enviado de outra localidade para Anápolis.

O material apreendido e demais provas serão analisados para responsabilizar todos os envolvidos.

 

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

