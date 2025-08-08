Delegado manda recado para criminosos de Anápolis que traficam pela internet: “dias estão contados”

Investigação começou após denúncias anônimas apontarem que a suspeita receberia uma grande quantidade da droga por remessa postal

Davi Galvão - 08 de agosto de 2025

Delegado Marcos Adorno mandou recado para traficantes de Anápolis. (Foto: Divulgação/PC)

O Genarc, vinculado a 3ª Delegacia Regional de Anápolis, deflagrou a segunda fase da Operação Última Dose, com apoio da Aduana da Receita Federal. A ação teve como objetivo combater o tráfico interestadual de drogas realizado por meio de empresas de transporte de encomendas.

Em um comunicado relatando o desenrolar da operação, o delegado responsável, Marcos Adorno, ainda deu um aviso aos que insistem na prática criminosa:

“Você traficante, que comercializa drogas aqui na nossa cidade e adquire essas drogas pela internet, saiba que seus dias estão contados. Nós estamos atentos”, disse.

O alvo da operação deflagrada foi o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um endereço ligado a uma investigada. Ela e o companheiro estavam no local e acompanharam a ação.

Durante as diligências, foram recolhidos elementos que podem ajudar a identificar o verdadeiro destinatário de uma remessa de haxixe já apreendida.

Pontapé inicial

A investigação começou após denúncias anônimas apontarem que a suspeita receberia uma grande quantidade da droga por remessa postal, utilizando uma transportadora nacional.

Com a confirmação da empresa de entregas e o apoio da Receita Federal, o pacote foi inspecionado e constatou-se que continha haxixe, um derivado da maconha, enviado de outra localidade para Anápolis.

O material apreendido e demais provas serão analisados para responsabilizar todos os envolvidos.

OPERAÇÃO ÚLTIMA DOSE 🚨 Delegado manda recado para criminosos de Anápolis que traficam pela internet: "dias estão contados" Leia:https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/aUdxfBgQV2 — Portal 6 (@portal6noticias) August 8, 2025

