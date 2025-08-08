Homem é preso em Anápolis após ‘tocar terror’ em bar e desacatar policiais: “vamos trocar tiro comigo”

Autoridade policial determinou pela lavratura de um TCO e suspeito deverá ser ouvido posteriormente

Porta-malas da viatura foi destruído pelo suspeito após confusão em bar de Anápolis. (Foto: Reprodução)
Um homem, de 36 anos, foi levado à delegacia após protagonizar uma confusão em um bar de Anápolis nesta quinta-feira (07). Nem mesmo a presença da Polícia Militar (PM) acalmou os ânimos, com o suspeito xingando e agredindo os militares, além de ter destruído o porta-malas da viatura.

Inicialmente, a PM foi chamada e compareceu no estabelecimento onde o homem estaria incomodando os outros clientes, no Setor Central. A guarnição pediu que todos fossem para o lado de fora para dar prosseguimento com a abordagem, pedido acatado por todos, menos pelo baderneiro.

De dentro do bar, ele seguiu xingando os policiais com “vocês são filhas da put@”, “vamos trocar tiro comigo”, “sou ladrão, bandido, tornozelado, 157”, entre outros dizeres.

Ante a situação, a PM utilizou força moderada para conter o suspeito, dando-lhe voz de prisão por desacato.

A caminho do Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito, ele seguiu com as ofensas e também danificou o porta-malas da viatura.

Os estragos foram tão severos que os policias precisaram utilizar um pé de cabra e um corta-vergalhão para abrir o compartimento.

Durante o exame, ele também ofendeu o médico responsável antes de ser conduzido até a Central de Flagrantes. Lá, a autoridade policial determinou pela lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e deverá ser ouvido posteriormente pela Polícia Civil (PC).

