O carro potente que desafia SW4 custando menos e fazendo 18km/l dentro da cidade

Uma novidade que eleva o padrão entre os SUVs disponíveis no Brasil

Pedro Ribeiro - 08 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Se você está em busca de um carro potente, preparado para encarar qualquer terreno, cheio de tecnologia e ainda com ótimo consumo urbano, precisa conhecer o modelo que está chamando atenção no mercado brasileiro.

A GWM, montadora chinesa que vem ganhando espaço no país, trouxe ao Brasil o Tank 300 — um SUV robusto, moderno e surpreendente, que chega para desafiar modelos consagrados como o Toyota SW4.

E o melhor: custa menos e faz até 18 km/l na cidade.

O carro potente que desafia SW4 custando menos e fazendo 18km/l dentro da cidade

Com design imponente, motorização híbrida plug-in e preço competitivo, o carro potente da GWM tem conquistado motoristas que buscam força, eficiência e estilo. A seguir, você confere tudo o que faz esse utilitário esportivo ser destaque entre os SUVs “raiz”.

Estilo retrô com personalidade off-road

Logo de cara, o visual do Tank 300 impressiona. Com linhas retas e robustas, o carro potente da GWM traz uma pegada retrô que lembra clássicos como Jeep Wrangler e Land Rover Defender. Os faróis redondos com assinatura em LED, a grade frontal marcada por filetes horizontais e o estepe fixado na traseira reforçam seu espírito aventureiro.

Os detalhes não param por aí. Os para-choques altos, os apliques nas caixas de roda e as lanternas verticais contribuem para a estética off-road. Além do visual marcante, a construção com chassi de longarinas garante maior resistência para enfrentar trilhas, lama e terrenos irregulares com segurança.

Potência de sobra, consumo surpreendente

O desempenho é um dos pontos mais fortes do Tank 300. O conjunto híbrido combina motor turbo a gasolina e motor elétrico para entregar nada menos que 394 cavalos de potência e 76,4 kgfm de torque. Resultado? O carro potente da GWM acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos, mesmo pesando mais de 2,6 toneladas.

Mas o que realmente surpreende é o consumo. No modo híbrido, com bateria carregada, é possível alcançar médias acima de 18 km/l na cidade, segundo dados do Inmetro. Em algumas situações, o consumo pode chegar a mais de 20 km/l. Para um SUV grande, forte e pesado, esses números são impressionantes.

Economia no bolso e autonomia no dia a dia

Além de ser um carro potente, o Tank 300 também é uma opção mais econômica. Enquanto o Toyota SW4 parte de mais de R$ 412 mil, o modelo da GWM é oferecido por R$ 339 mil. Essa diferença de preço, aliada à eficiência no consumo e à tecnologia embarcada, coloca o SUV chinês como uma escolha muito interessante.

A bateria de 37,1 kWh oferece até 75 km de autonomia no modo 100% elétrico. Ideal para rodar na cidade sem gastar uma gota de gasolina. O sistema de recarga é compatível com carregadores de até 50 kW em corrente contínua, garantindo recargas rápidas — cerca de 24 minutos para carregar de 30% a 80%.

Tecnologia e versatilidade para o uso diário

O carro potente da GWM não é só força bruta. Ele também entrega tecnologia de ponta. O motorista pode gerenciar como e quando usar a energia da bateria, manter o nível de carga ideal e até usar o motor a gasolina como gerador. Assim, o Tank 300 se adapta ao seu estilo de condução e às necessidades do trajeto.

Além disso, o modelo conta com recursos de conforto e segurança que tornam a experiência ainda mais completa. Tudo isso com um visual moderno, desempenho empolgante e eficiência de combustível acima da média.

Vale a pena?

Se você quer um carro potente, versátil e pronto para encarar qualquer desafio, o Tank 300 merece sua atenção. Ele entrega força, conforto, economia e um ótimo custo-benefício. Um verdadeiro rival para o SW4 — com a vantagem de custar menos e gastar muito menos combustível no uso urbano. Sem dúvida, uma novidade que eleva o padrão entre os SUVs disponíveis no Brasil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!