Gabriella Licia - 08 de agosto de 2025

(Foto: Anna Nekrashevich/Pexels)

Quando o assunto é maquiagem, o foco quase sempre está no resultado final: uma pele impecável, traços destacados e aquele toque de confiança que só uma boa produção proporciona.

No entanto, o que muita gente ignora é que certos hábitos, especialmente os mais rotineiros, podem estar causando efeitos indesejados na saúde da pele, mesmo que os resultados não apareçam imediatamente.

A aplicação da maquiagem é um processo que vai muito além da estética. Existe uma série de cuidados prévios e posteriores que garantem não só a durabilidade da make, mas também a integridade da pele ao longo do tempo.

E entre tantos detalhes, um erro bastante comum pode estar passando despercebido… e prejudicar a pele de forma silenciosa.

A seguir, entenda qual é esse deslize e descubra como evitá-lo de forma simples e eficaz.

O erro comum ao aplicar maquiagem que pode prejudicar sua pele

1. Ignorar a limpeza antes da maquiagem

Aplicar base, corretivo e outros produtos diretamente sobre a pele suja é um dos erros mais frequentes. Mesmo que você não tenha saído de casa, a pele acumula oleosidade, impurezas e resíduos durante o dia. Esse descuido pode obstruir os poros e, a longo prazo, prejudicar a pele, favorecendo o aparecimento de acne e textura irregular.

2. Não higienizar pincéis e esponjas

Ferramentas sujas acumulam bactérias que são transferidas diretamente para o rosto. Usar pincéis sem limpeza adequada pode causar irritações, alergias e contribuir para inflamações, além de comprometer a performance dos próprios produtos.

3. Dormir com maquiagem

Um dos maiores vilões quando falamos em prejudicar a pele. Durante o sono, a pele passa por um processo natural de renovação celular. A maquiagem impede que esse processo aconteça corretamente, além de acumular sujeira e oleosidade nos poros.

4. Não remover completamente a maquiagem

Mesmo quando o rosto parece limpo, vestígios de produto podem permanecer na pele. O ideal é apostar na dupla limpeza: primeiro com demaquilante (ou cleansing oil) e depois com um sabonete facial. Isso ajuda a evitar ressecamento, descamação e outras reações.

5. Aplicar maquiagem sobre pele sensibilizada

Pele com queimadura solar, irritações ou em recuperação de procedimentos dermatológicos não deve receber maquiagem. Nesses casos, forçar o uso de produtos pode agravar ainda mais o quadro e prejudicar a pele no processo de cicatrização.

