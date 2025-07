O erro comum ao hidratar a pele que pode deixá-la mais seca

Muita gente faz isso achando que está cuidando bem da pele, mas o resultado é o oposto

Gabriella Licia - 15 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Piacquadio)

Você segue a rotina direitinho: limpa o rosto, aplica o hidratante e até aposta em produtos caros. Mas, mesmo assim, a pele continua ressecada, repuxando ou com aquele aspecto áspero? Acredite: você pode estar cometendo um erro que, embora comum, anula toda a hidratação e ainda piora o ressecamento.

Muita gente faz isso achando que está cuidando bem da pele, mas o resultado é o oposto: uma barreira cutânea enfraquecida e uma hidratação superficial que evapora rapidamente. Mas calma! Existe uma boa notícia muito simples, capaz de salvar sua rotina de skincare.

Com um ajuste simples, é possível mudar completamente o resultado. Agora, se ficou curioso (a) para saber o que pode te ajudar, confira abaixo qual é esse erro e como evitá-lo para conquistar uma pele realmente hidratada e saudável.

O erro comum ao hidratar a pele que pode deixá-la mais seca:

O erro: aplicar hidratante com a pele completamente seca.

Pode parecer besteira, mas o momento em que você aplica o hidratante faz toda a diferença. Um dos erros mais comuns é passar o produto com a pele totalmente seca, minutos depois do banho ou da lavagem.

Quando isso acontece, a pele já perdeu parte da umidade natural e o hidratante, em vez de “selar” a hidratação, apenas cria uma camada superficial que pouco ajuda.

O ideal é aplicar o hidratante com a pele ainda levemente úmida, logo após a limpeza. Isso potencializa a absorção do produto e ajuda a reter a água dentro da pele, promovendo uma hidratação mais profunda e duradoura. É como “prender” a umidade antes que ela evapore.

Então, da próxima vez que lavar o rosto ou sair do banho, não espere secar totalmente. Dê batidinhas leves com a toalha, deixando a pele úmida, e só então aplique o hidratante. Sua pele vai agradecer e o resultado vai aparecer rapidinho no espelho.

