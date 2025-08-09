Ipês florescem e tornam Anápolis mais charmosa nesta época do ano

Flores típicas do inverno dão cor e vida à cidade em meio ao clima seco

Isabella Valverde - 09 de agosto de 2025

Paisagem na Avenida Brasil. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Anápolis vive um dos períodos mais bonitos do ano com a floração dos ipês. Em tons de amarelo, rosa, roxo e branco, as árvores se destacam nas ruas e avenidas, quebrando a monotonia do tempo seco e deixando a cidade mais charmosa.

Quem passa por pontos como a Avenida Universitária e a Avenida Brasil já pode ver copas carregadas de flores, que contrastam com o céu azul e a baixa umidade.

A cena também se repete em outros bairros, tornando o dia a dia mais colorido para motoristas e pedestres.

O auge da floração acontece entre agosto e setembro, mas algumas árvores já florescem antes e outras estendem o espetáculo até o início de outubro.

Cada espécie tem seu próprio ritmo e, em geral, as flores duram poucos dias, o que torna o momento ainda mais especial.

Enquanto durar o período da floração, Anápolis seguirá ganhando novas manchas de cor, atraindo olhares e servindo de inspiração para fotos e registros.

É uma das épocas mais aguardadas para quem aprecia a beleza natural espalhada pela cidade.

