Motorista morre após colidir com carreta na GO-222, em Anápolis

Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados, mas, ao chegarem, apenas puderam constatar o óbito

Da Redação - 09 de agosto de 2025

Carro colidiu com carreta na GO-222, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (09) deixou uma vítima fatal na GO-222, em Anápolis.

Segundo informações preliminares, o condutor de um carro de passeio trafegava pela rodovia quando, ao tentar acessar uma estrada vicinal às margens da pista, colidiu frontalmente com uma carreta que seguia no sentido contrário.

Com o impacto da batida, o automóvel capotou e foi arremessado para fora da pista. O motorista morreu no local, antes mesmo da chegada das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas, ao chegarem, apenas constataram o óbito.

A área foi isolada para o trabalho dos socorristas e para a realização da perícia, que vai apurar as circunstâncias exatas do acidente.

Mais informações a qualquer instante.