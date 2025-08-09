Preso suspeito de atear fogo e causar incêndio em residência de Abadiânia

Jovem, de 27 anos, admitiu ter cometido o crime como forma de vingança, pois teria sido ameaçado pelo proprietário da casa

Augusto Araújo - 09 de agosto de 2025

Jovem foi detido por policiais militares pouco após cometer o crime. (Foto: Reprodução)

Foi preso o suspeito de atear fogo em um carro e causar um incêndio em uma residência de Abadiânia, na manhã deste sábado (09).

O jovem, de 27 anos, admitiu ter colocado fogo no veículo após se sentir ameaçado pelo proprietário da casa, de mesma idade.

Segundo o autor confesso, a vítima teria ameaçado ele há cerca de 15 dias. Assim, ele teria incendiado o carro como forma de vingança.

O autor também teria sido flagrado pela esposa do proprietário da residência, de 26 anos, no momento em que cometia o crime.

Ela alega que o jovem teria chutado o cachorro da família e jogado o animal no fogo, antes de pular o muro e fugir.

Porém, com ajuda de um vizinho, a Polícia Militar (PM) conseguiu encontrar o suspeito, que foi preso em flagrante.

Por fim, o autor foi conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis e ao Instituo Médico Legal para as providências cabíveis.

Em tempo

A situação dramática exigiu que o dono da casa tomasse uma atitude drástica para salvar a família do incêndio, que tomava a parte externa do barraco, bloqueando a única saída do imóvel.

Ao perceber que não tinha possibilidade utilizar a porta, pegou um botijão de gás para quebrar a parede de outra parte do barraco, fazendo uma abertura suficiente para escapar com os filhos e esposa.

