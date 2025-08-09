Homem utiliza botijão de gás para salvar família de incêndio, em Abadiânia

Suspeita é de que fogo tenha começado de forma criminosa e Polícia Civil já identificou possível autor

Paulo Roberto Belém - 09 de agosto de 2025

Homem usou botijão de gás para quebrar parede e salvar família, em Abadiânia (Foto: Reprodução)

Um pai de família teve uma atitude de herói, ao salvar a família de um incêndio que tomava a parte externa de um barraco em Abadiânia, bloqueando a única saída do imóvel.

A situação aconteceu no começo da manhã deste sábado (09) na região central da cidade. O fogo teria atingido um veículo que estava estacionado bem em frente à porta.

O homem, ao perceber que não tinha possibilidade utilizar a saída, decidiu pegar um botijão de gás para quebrar a parede de outra parte do barraco, fazendo uma abertura suficiente para escapar com os familiares.

Assim, conseguiram sair ilesos. Equipes do Corpo de Bombeiros da região foram acionadas para prestar atendimento à situação.

Outro fato que chamou a atenção dos socorristas foi que, enquanto realizavam os trabalhos, conseguiram resgatar um coelhinho, encontrado em meio aos escombros.

Agora, a Polícia Civil (PC) apura o ocorrido, tendo em vista que existem suspeitas de que o incêndio no carro tenha sido criminoso. Um suspeito do crime foi identificado e deve ser abordado pelos investigadores.

