Putin liga para Lula e fala sobre Guerra da Ucrânia e Brics, diz Kremlin

Líderes ainda teriam reafirmado seu compromisso mútuo com o fortalecimento das relações entre Rússia e Brasil

Folhapress - 09 de agosto de 2025

Presidentes conversaram por telefone (Foto: Reprodução)

(FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu uma ligação de seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, neste sábado (9) e, segundo o Kremlin, expressou apoio aos esforços para resolver a “crise ucraniana”, como Moscou chama a guerra no país do Leste Europeu.

Durante a chamada, Putin também teria falado sobre sua reunião com o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Os líderes ainda teriam reafirmado seu compromisso mútuo com o fortalecimento das relações entre Rússia e Brasil, que compõe o Brics.