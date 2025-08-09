Virginia revela o que falta para reatar relacionamento com Zé Felipe
Artistas anunciaram separação nas redes sociais, mas afirmaram que continuariam sendo amigos
A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca falou sobre uma possível reconciliação com o ex-marido, o cantor Zé Felipe, durante o lançamento dos enredos das escolas de samba do Rio para o Carnaval 2026.
Virginia, que está como nova rainha de bateria da Grande Rio, afirmou que o retorno do relacionamento depende da vontade de Deus: “Se for da vontade de Deus, a gente volta. Se não for, não voltamos. Está nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor”, declarou ao portal Leo Dias.
O casal é pai de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Após uma viagem a Dubai com os filhos, Virginia seguiu para o Rio de Janeiro para participar do evento.
Na entrevista, também comentou sobre seus preparativos para a estreia como rainha de bateria, detalhando looks e ensaios.
Na Justiça
Apesar disso, os artistas seguem enfrentando entraves judicialmente após a separação.
O cantor Zé Felipe solicitou o bloqueio dos bens da influenciadora e pediu uma investigação detalhada sobre os investimentos feitos por Virginia durante o casamento.
O pedido visa garantir maior transparência e segurança patrimonial entre o ex-casal.
