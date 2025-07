Justiça de Goiás define valor que Zé Felipe terá que pagar para filhos com Virginia

Informações foram divulgadas pelo portal Léo Dias, após fim do processo do divórcio entre famosos

Gabriella Pinheiro - 15 de julho de 2025

Virginia e Zé Felipe na comemoração do aniversário da filha Maria Alice. (Foto: Redes Sociais)

Quase dois meses após o anúncio do término do casamento de cinco anos entre Virginia e Zé Felipe, o processo de divórcio do ex-casal chegou ao fim. Um dos pontos definidos pela Justiça de Goiás foi o valor arbitrado para que o cantor pague aos filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Informações divulgadas pelo portal Léo Dias revelam que o valor fixado ao filho de Leonardo é de R$ 60 mil por mês para as três crianças.

Segundo a plataforma, o valor será dividido de forma igualitária, sendo R$ 20 mil destinado a cada um dos filhos, garantindo o padrão de vida que tinham durante os anos de casamento.

A guarda, até então, seguirá sendo compartilhada, mas os filhos permanecerão com residência fixa sob os cuidados de Virginia.

Conforme Léo Dias, Zé Felipe terá o direito de conviver com os filhos e buscá-los na casa da influenciadora, desde que comunique com 24 horas de antecedência.

