Com eles, o inverno deixa de ser vilão e a pele segue radiante até a próxima estação

Anna Júlia Steckelberg - 10 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Miriam Alonso)

Quem mora em regiões de clima mais seco, como o Centro-Oeste brasileiro, sabe bem: basta a temperatura cair um pouco que a pele começa a sentir os efeitos do inverno.

Lábios rachados, rosto repuxando, cotovelos ásperos e até coceiras fazem parte dos sintomas mais comuns da pele ressecada. E não é por acaso. Durante os meses mais frios do ano, a umidade do ar tende a diminuir, assim como a produção natural de oleosidade da pele, o que compromete sua hidratação e proteção.

A boa notícia é que dá para manter a pele saudável e viçosa mesmo com o clima mais rigoroso, e sem precisar de soluções mirabolantes. Com pequenas mudanças na rotina de cuidados diários, é possível prevenir o ressecamento e garantir o conforto da pele durante todo o inverno.

6 truques para evitar a pele ressecada no inverno

1. Evite banhos quentes

A primeira dica é repensar a temperatura do banho.

Por mais tentador que seja tomar aquela ducha quente, a água em altas temperaturas remove a oleosidade natural da pele, deixando-a mais vulnerável. O ideal é optar por banhos mornos e rápidos.

2. Escolha bem o sabonete

Outro truque essencial é usar sabonetes hidratantes e específicos para o tipo de pele.

Produtos muito adstringentes ou com alto poder de limpeza podem agravar o ressecamento. O mesmo vale para o rosto: escolha sabonetes faciais suaves e evite esfoliações em excesso.

3. Hidrate!

A hidratação deve ser levada a sério. Hidratantes corporais devem ser aplicados logo após o banho, com a pele ainda úmida, para melhor absorção.

No rosto, invista em produtos com ácido hialurônico, glicerina ou ureia, que retêm a umidade e mantêm a pele protegida por mais tempo.

4. Beba água

Beber água também é fundamental. Mesmo que no inverno a sede diminua, o corpo continua precisando de hidratação de dentro para fora.

A ingestão regular de líquidos impacta diretamente a saúde e a aparência da pele.

5. Atenção aos lábios!

Proteger os lábios é outro cuidado indispensável.

Eles não produzem oleosidade, o que os torna ainda mais sensíveis ao frio. Use bálsamos ou manteigas labiais com ativos emolientes, como manteiga de karité ou óleo de coco.

6. Proteção solar

Por fim, não se esqueça do protetor solar.

Mesmo com o céu nublado ou em dias frios, os raios UV continuam presentes e prejudicam a barreira cutânea. Usar filtro solar diariamente ajuda a prevenir o envelhecimento precoce e o ressecamento.

