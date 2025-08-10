Apostas de Goiás batem na trave e levam bolada em concurso da Mega-Sena; veja de onde são

Próximo concurso acontecerá na terça-feira (12) e contará com uma premiação de R$ 20 milhões

Gabriella Pinheiro - 10 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer)

Embora ninguém tenha acertado todos os números do concurso 2.999 da Mega-Sena, realizado no último sábado (09), quatro apostas de Goiás chegaram perto e levaram uma bolada para casa.

Realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), os números sorteados foram: 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51, e a premiação foi de R$ 40 milhões.

Uma das apostas vencedoras foi registrada em Goiânia, na lotérica Surpresinha Loterias. Outro jogo foi feito em Anápolis, por meio de canais eletrônicos.

Além dessas, outros dois ganhadores foram localizados nas cidades de Jataí, na lotérica Mega Sorte, e Uruanã, na lotérica Princesinha Loterias. Todas elas receberam R$ 32.574,43.

O próximo concurso da Mega-Sena acontecerá na terça-feira (12) e contará com uma premiação de R$ 20 milhões.

