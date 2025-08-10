Com diversos benefícios, Vivo abre vagas para programa de Jovem Aprendiz

Dentre requisitos, é preciso ter idade entre 14 e 21 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio

Gabriella Pinheiro - 10 de agosto de 2025

Vivo abre vagas para jovem aprendiz. (Foto: Divulgação/Vivo)

A empresa Vivo abriu processo seletivo para o programa de Jovem Aprendiz com diversas vagas em todos os estados. São mais de 130 oportunidades, destinadas para 21 unidades federativas e o Distrito Federal.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de agosto, de forma totalmente online, por meio do site oficial da Vivo, onde estão disponíveis todas as informações sobre o processo.

Dentre os requisitos, é preciso ter idade entre 14 e 21 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio, ter disponibilidade para o contrato de 12 a 14 meses, e interesse no desenvolvimento profissional em um ambiente inclusivo e tecnológico.

A empresa oferece benefícios como vale-refeição, vale-transporte, programa de idiomas, assistência médica e odontológica, entre outros.

Há oportunidades para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piau, Rio Grande do Norte, Roraima, Acre, Tocantins, e Distrito Federal.

