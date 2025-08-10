Histórias de primeiros encontros em Goiânia que se transformaram em verdadeiros pesadelos

De revelações chocantes a pedidos inusitados, duas mulheres contam como momentos que pareciam românticos acabaram marcados por constrangimento e surpresa.

Gabriella Pinheiro - 10 de agosto de 2025

Imagem mostra tela de celular no app Tinder. (Foto: Clara Jardim/Portal 6)

Se a expectativa era encontrar a “alma gêmea” ou apenas alguém para se divertir, a realidade foi bem diferente para algumas mulheres de Goiânia. Em vez de momentos leves e descontraídos, os primeiros encontros renderam constrangimento — e até tentativas de extorsão.

Bárbara*, 24 anos, viveu um episódio que começou como algo comum: ela pediu uma corrida por aplicativo e, logo ao entrar no carro, o motorista iniciou uma conversa recheada de cantadas. Perguntou se ela estava solteira e, após ouvir que sim, demonstrou interesse.

No fim da corrida, Bárbara entregou seu número de telefone escrito em um pedaço de papel. No dia seguinte, já estavam combinando de se encontrar em um motel da cidade.

Até então, tudo corria como esperado. Mas, depois de algumas horas no local, o homem mudou de postura.

“Ele virou para mim e falou: ‘Eu posso te fazer um Pix e você paga? É porque, se não, vai aparecer no meu cartão e minha esposa não pode saber’. Em momento algum ele disse que era casado. Do jeito que falava, parecia um solteirão mesmo”, lembra.

Bárbara pagou a conta com o dinheiro dele, mas garante que nunca mais o viu.

“Eu sei bem o que eu quero, e não é ele.”

Outra mulher, Geovanna*, 23 anos, também viveu um encontro que parecia promissor. Ela conheceu um rapaz em um aplicativo e marcaram de se encontrar em um bar no Jardim América. A noite se estendeu até às 07h da manhã, com passagens por outros bares e até por um motel.

Dois dias depois, a conversa pelo WhatsApp trouxe uma surpresa. O homem disse que queria abrir uma agência de marketing e precisava de um drone. Estava vendendo o computador por R$ 3 mil e pediu que ela emprestasse o valor.

“Foi inacreditável. Eu só tinha saído com ele uma vez e ele já queria dinheiro. Ainda disse que me recompensaria e chegou a sugerir uma viagem para Caldas Novas para ‘andar de jet ski’ se eu emprestasse”, conta.

Geovanna recusou e, após mais uma tentativa do rapaz de retomar o assunto, bloqueou o contato.

Essas histórias mostram que, para algumas mulheres em Goiânia, o que começa como um encontro cheio de expectativas pode acabar em situações constrangedoras, revelações inesperadas e, às vezes, em pedidos que vão muito além de um segundo date.

*Nomes fictícios a pedido das entrevistadas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!