Incêndio ao lado de condomínio da MRV em Anápolis: bombeiros se bobilizam para conter as chamas

Fogo começou em canos de PVC e mobilizou dois caminhões dos bombeiros na tarde deste domingo (10)

Isabella Valverde - 10 de agosto de 2025

(Foto: Portal 6)

Um incêndio registrado no final da tarde deste domingo (10) no Bairro de Lourdes, em Anápolis, mobilizou o Corpo de Bombeiros e atraiu dezenas de curiosos por conta da grande quantidade de fumaça.

Segundo a corporação, as chamas começaram em canos de PVC deixados em uma área ao lado do Condomínio Arco do Paraíso, da MRV, localizada na Avenida Patriarca.

Durante o combate, dois caminhões dos bombeiros atuaram para conter o fogo, enquanto a intensa fumaça que subia do galpão chamava a atenção e fazia moradores e motoristas pararem para acompanhar a cena.

