Procurado por participar de mega-assalto é morto em ação da Rota em SP

Informação foi divulgada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo

Folhapress - 10 de agosto de 2025

Luken Cesar Burghi Augusto. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um dos criminosos mais procurados do país, Luken Cesar Burghi Augusto, 43, foi morto neste sábado (9), durante ação da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), em Praia Grande, litoral sul paulista. A informação foi divulgada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em publicação nas redes sociais.

Condenado a 46 anos, 11 meses e 10 dias de prisão, Augusto estava foragido desde 2024 e, segundo Derrite, era integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele participou do mega-assalto a uma empresa de transporte de valores em 2017, em Araçatuba, interior paulista, que acabou com policial morto e cerca de R$ 8 milhões roubados.

“Infelizmente, o indivíduo optou pelo confronto, atirou contra os policiais e não restou outra alternativa senão a neutralização. Um dia importante para a segurança pública”, disse Derrite. O secretário ainda afirmou que todos os policiais envolvidos na ação passam bem.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os policiais militares da Rota foram até um endereço em Praia Grande após receberem informação que ali residia um homem procurado pela Justiça.

No local, o suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo contra a equipe, atingindo o escudo balístico de um dos PMs. Os agentes, segundo a pasta, reagiram e atingiram em Augusto, que morreu no local. Ainda de acordo com a SSP, foram apreendidos no local uma pistola calibre 9mm, munições, documentos com suspeita de falsificação e estojos de munição.

O assalto a empresa de transporte de valores em Araçatuba, em 2017, deixou um policial civil morto e duas mulheres feridas. A vítima, o investigador André Luís Ferro, do GOE (Grupo de Operações Especiais), estava fora de serviço, mas foi até o local para verificar o que acontecia e acabou baleado.

Durante a ação criminosa, os assaltantes usaram explosivos para abrir o cofre da empresa, atiraram contra o quartel da Polícia Militar e incendiaram dois caminhões na rodovia Marechal Rondon, bloqueando o tráfego para dificultar a perseguição policial.