Uber moto toma atitude drástica ao ser acusado de roubo por empresária de Aparecida de Goiânia

Profissional suspeita que os dados dele foram clonados e usado por terceiro

Gabriella Pinheiro - 10 de agosto de 2025

04ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA. (Foto: Reprodução)

Uma corrida por aplicativo terminou em confusão, com direito a acusações de golpe e exposição nas redes sociais, e acabou virando caso de polícia. O episódio aconteceu na manhã do último sábado (09), em Aparecida de Goiânia.

Em depoimento, o motociclista, de 31 anos, afirmou que trabalha transportando passageiros em uma moto, quando recebeu um chamado na Rua 1E, no setor Garavelo Residencial Park.

No entanto, ao chegar ao local, ele alega que aguardou por alguns minutos e, como a passageira não compareceu, saiu para realizar outra corrida.

Somente algumas horas depois, ele foi informado — por meio da plataforma — que a solicitante havia reclamado que teria entregue uma mercadoria para ele transportar até outro bairro, mas que nada foi entregue.

Além disso, a mulher — que é proprietária de uma frutaria — postou a foto do motociclista nas redes sociais, juntamente com os dados do veículo, o caluniando e afirmando que ele havia roubado a mercadoria da entrega e o valor correspondente.

“Paguei a corrida em dinheiro e enviei o pedido da entrega. [Ele] andou um pouco, cancelou e ficou com o dinheiro e a entrega da cliente”, teria dito a mulher nas redes sociais.

Ao saber da situação, o motociclista procurou uma delegacia da Polícia Civil (PC) para registrar uma ocorrência. Ele alegou que não realizou nenhuma entrega e que acredita que uma terceira pessoa tenha usado seus dados pessoais para cometer o furto.

O caso deve ser investigado pela PC.

