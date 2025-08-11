Câmera flagrou grave acidente entre carro e moto em Anápolis; vítimas estão no Heana

Motorista do carro permaneceu no local e aguardou a chegada das autoridades

Davi Galvão - 11 de agosto de 2025

Acidente foi registrado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente automobilístico deixou um homem e uma jovem feridos após colidirem contra um Kwid e serem arremessados da motocicleta onde estavam, em Anápolis. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (11) no Bairro Calixtolândia e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o exato instante no qual as vítimas, de 30 e 18 anos, passam por um cruzamento e colide contra o veículo.

Ambos são lançados ao solo e ficam caídos, enquanto o motorista do carro para o veículo e aguarda a chegada das autoridades.

Ambos os ocupantes da motocicleta foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e posteriormente encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Às autoridades, o motorista do Kwid sustentou que trafegava normalmente pela avenida quando a moto colidiu contra o lado esquerdo do automóvel.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

