Câmera flagrou grave acidente entre carro e moto em Anápolis; vítimas estão no Heana

Motorista do carro permaneceu no local e aguardou a chegada das autoridades

Davi Galvão Davi Galvão -
Acidente foi registrado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)
Acidente foi registrado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente automobilístico deixou um homem e uma jovem feridos após colidirem contra um Kwid e serem arremessados da motocicleta onde estavam, em Anápolis. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (11) no Bairro Calixtolândia e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o exato instante no qual as vítimas, de 30 e 18 anos, passam por um cruzamento e colide contra o veículo.

Ambos são lançados ao solo e ficam caídos, enquanto o motorista do carro para o veículo e aguarda a chegada das autoridades.

Ambos os ocupantes da motocicleta foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e posteriormente encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Às autoridades, o motorista do Kwid sustentou que trafegava normalmente pela avenida quando a moto colidiu contra o lado esquerdo do automóvel.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)


Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias