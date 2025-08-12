De vendedor a auxiliar, Aparecida de Goiânia está com quase 700 vagas abertas; veja como se inscrever

Interessados podem se candidatar presencialmente ou pela internet

Davi Galvão -
Carteira de Trabalho em processo seletivo. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, está oferecendo nesta semana 691 vagas de emprego pelo Sistema Municipal de Emprego (Sime).

Entre as funções com maior número de vagas estão: auxiliar de logística (210), servente de obras (89), auxiliar de produção (35), pedreiro (35), auxiliar industrial (30) e ajudante de carga e descarga (20). Também há postos para atendente de loja, vendedor, eletricista, camareira, ajudante geral e costureira.

Os candidatos podem se inscrever presencialmente nas unidades do SAC, sem necessidade de agendamento, ou nos postos do Vapt-Vupt, mediante agendamento. É preciso apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

A Prefeitura também disponibiliza um serviço digital gratuito, que permite cadastro online, geração de carta de encaminhamento e envio de currículo às empresas, através do site oficial do programa.

Empresas interessadas em anunciar vagas no SIME podem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9297-4113.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

