Truque para remover o gelo do freezer em minutos usando apenas papel alumínio

Você consegue derreter o gelo rápido, sem precisar desligar o aparelho por horas, nem passar sufoco com panos e baldes

Pedro Ribeiro - 12 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal Ideal Refrigerações)

Se você está cansado de perder tempo esperando o gelo do freezer derreter, o papel alumínio pode ser a solução que faltava. Sim, aquele mesmo que você usa na cozinha.

Um truque simples e eficiente tem circulado pelas redes sociais e promete remover o gelo acumulado em poucos minutos e sem precisar desligar o aparelho por horas.

Truque para remover o gelo do freezer em minutos usando apenas papel alumínio

O gelo aparece por causa da umidade que entra no freezer. Abrir e fechar a porta várias vezes, guardar alimentos ainda quentes ou mal embalados e até a borracha da porta ressecada ajudam nesse acúmulo. Assim, mesmo em freezers modernos, isso continua sendo comum, principalmente em lugares úmidos como São Paulo e Rio de Janeiro.

O problema é que esse gelo ocupa espaço, atrapalha a organização e faz o aparelho gastar mais energia. Por isso, encontrar uma forma rápida de resolver é essencial. E é aí que entra o truque do papel alumínio.

Como funciona o truque do papel alumínio?

O segredo está na condução térmica. O papel alumínio esquenta rápido e transfere o calor com eficiência. Assim, veja como usar:

Forre as áreas congeladas com pedaços de papel alumínio. Aqueça água até ferver e coloque num recipiente resistente (tipo uma tigela ou panela pequena). Coloque o recipiente dentro do freezer e feche a porta por 10 a 15 minutos. O vapor vai aquecer o papel alumínio, que repassa o calor ao gelo, derretendo tudo bem mais rápido. Depois, use uma espátula plástica para remover os blocos soltos com facilidade.

Simples, né? E sem precisar desligar o freezer nem esperar horas.

Benefícios desse método com papel alumínio

Além de economizar tempo, essa técnica oferece várias vantagens:

Libera espaço no freezer rapidamente.

Reduz o consumo de energia.

Evita o esforço do compressor, prolongando a vida útil do aparelho.

Permite manutenção prática e rápida, sem bagunça.

Como evitar que o gelo volte?

Depois de fazer o degelo com papel alumínio, o ideal é manter alguns cuidados:

Embale bem os alimentos antes de guardar.

Não coloque comidas quentes diretamente no freezer.

Evite abrir a porta muitas vezes seguidas.

Verifique se a borracha da porta está vedando direito.

Assim, essas atitudes simples ajudam a evitar a volta do problema e prolongam o efeito do truque.

Cuidados ao usar esse truque

Apesar de prático, o método exige atenção:

Use sempre um recipiente seguro para água quente.

Não jogue a água fervente diretamente no gelo.

Evite ferramentas metálicas para remover o gelo e prefira espátulas plásticas ou de madeira.

O truque do papel alumínio viralizou nas redes sociais porque realmente funciona. Pessoas de vários lugares já testaram e aprovaram. Por fim, se você quer uma solução rápida, segura e acessível para tirar gelo do freezer, essa é uma das melhores opções disponíveis hoje.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!