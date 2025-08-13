Motoristas poderão se vacinar e fazer testes de IST’s em postos na BR-153

Horários de atendimento são das 8h às 17h e acontecem em dois pontos

Gabriella Pinheiro - 13 de agosto de 2025

Imagem mostra homem se vacinando. (Foto: Divulgação)

Motoristas, caminhoneiros e a comunidade em geral poderão, entre esta quarta-feira (13) e quinta-feira (14), participar de uma ação de saúde que inclui vacinação e testagem rápida de IST’s em postos da BR-153, em Aparecida de Goiânia.

Os horários de atendimento são das 08h às 17h. A ação acontece no Posto Talismã, Km 1292 (no dia 13) e no Centro Automotivo Bandeirantes, Km 09 (dia 14).

Durante o período, o público poderá atualizar o cartão de vacinação com todas as doses do calendário adulto, além de vacinas contra gripe e Covid-19.

Também serão disponibilizados testes rápidos para diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) como HIV, sífilis e hepatites B e C.

Todos os atendimentos na BR-153 serão feitos dentro da carreta do programa – que possui os atributos de ser climatizada, equipada com salas de vacinação e testagem, além de ambientes para aferição de pressão, glicemia, acuidade visual, entre outros serviços.

