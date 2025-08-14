Apostadores de 8 cidades de Goiás ganham prêmio na Lotofácil; veja quanto cada um levou

Cinco apostas cravaram as 15 dezenas, mas nenhuma delas foi feita em solo goiano

Davi Galvão - 14 de agosto de 2025

Confira resultado da Lotofácil. (Foto: Divulgação/CEF)

Na última Lotofácil 3468, realizada nesta quarta-feira (13), cinco apostas ao redor do Brasil tiraram a sorte grande e ratearam entre si o prêmio principal, levando cerca de R$ 270 mil cada.

Os números sorteados foram: 1 – 3 – 4 – 6 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25.

Apesar de nenhum goiano integrar essa lista, alguns jogos feitos em Goiás cravaram 14 das 15 dezenas necessárias e garantiram parte do montante.

Ao total, foram oito apostas goianas, sendo três em Goiânia, duas em Anápolis, uma em Aparecida de Goiânia, outra em Cristalina, duas em Trindade, uma em Piracanjuba, mais uma em Santa Helena de Goiás e, por fim, uma em São Miguel do Araguaia.

Todos os jogos foram feitos no formato simples, isto é, sem ser bolão, e renderam aos sortudos a quantia de R$ 1.163,04, com exceção de um dos jogos em Goiânia, que valeu R$ 2.326,08.

Como concorrer

Para concorrer a Lotofácil, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h, a aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!