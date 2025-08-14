Consciente traz a Goiânia o escritório por trás do m² mais valorizado do Brasil

Unindo design atemporal, materiais de altíssima qualidade e soluções que traduzem o verdadeiro luxo, a marca promete surpreender os goianos

Publieditorial - 14 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

O mistério chegou ao fim e promete surpreender! Responsável por alguns dos projetos mais sofisticados do Brasil — incluindo o m² mais caro do país —, a Zien assina agora o Solenne, o novo empreendimento da Consciente Construtora em Goiânia.

Com essa novidade, a marca traz para os goianos um pouco mais da sua proposta de exclusividade em cada detalhe, que vai desde o conceito arquitetônico até os acabamentos.

Além disso, destaca-se pela curadoria com marcas parceiras de reconhecimento internacional, como o World Trade Center.

“Mais do que valor financeiro, o alto padrão tem se confirmado como uma forma de proteção patrimonial e expressão de estilo. A Consciente acompanha esse movimento com autenticidade, investindo em diferenciais que tornam cada projeto único”, afirma a diretora da empresa.

Unindo design atemporal, materiais de altíssima qualidade e soluções que traduzem o verdadeiro luxo, a marca promete surpreender os goianos e entregar algo único, garantindo o cuidado em cada experiência.

Quando o assunto é superluxo, Goiânia se destaca nacionalmente, sendo vista como uma das cidades com maior valorização por metro quadrado nessa categoria.

Sobre o Solenne Consciente:

O Solenne Consciente é o novo ícone da Consciente no altíssimo padrão, com assinatura do premiado escritório Zien Arquitetura. O projeto reúne soluções sofisticadas e funcionais que atendem às exigências de um público cada vez mais criterioso. Todas as unidades contam com elevador privativo e espaços amplos, com forte integração à natureza. Além disso, oferece áreas como adega climatizada e Academia Flex Home, tudo pensado para proporcionar uma experiência residencial que redefine o viver com exclusividade, muito mais do que localização.

Sobre a Zien Arquitetura:

Zien é o escritório por trás do Tom Delfim Moreira, empreendimento com o m² mais caro do Brasil, símbolo máximo de luxo e valorização no mercado imobiliário. Com uma abordagem que une design, inovação, estética e funcionalidade, o escritório assina projetos que se tornam referência em sofisticação. Sua chegada a Goiânia marca um novo capítulo no segmento de alto padrão da cidade.