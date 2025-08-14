Filha de dono de farmácia também ganhou bolsa de medicina da Prefeitura de Anápolis

Ele e a filha temem ter os nomes expostos e se agarram ao segredo de Justiça que pairou sobre as ações desde que as fraudes no programa ficaram evidentes

Samuel Leão - 14 de agosto de 2025

Sede da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Entre os beneficiários do GraduAção, extinto pelo prefeito Márcio Correa (PL), está a filha de um querido farmacêutico da cidade, que mantém um estabelecimento do mesmo ramo nas imediações da Praça Americano do Brasil, no Centro.

Na eleição de 2020, o empresário, estranhamente, chegou a ser um aguerrido defensor da reeleição de Roberto Naves (Republicanos).

Agora, ele e a filha temem ter os nomes expostos e se agarram ao segredo de Justiça que pairou sobre as ações desde que as fraudes no programa ficaram evidentes com o caso da estudante que se diz pobre, mas ostentava viagens internacionais no TikTok.

A coluna Rápidas soube que o farmacêutico teria afirmado a pessoas próximas que não vê problema em ter de indenizar o município, caso seja obrigado.

*Colaborou Danilo Boaventura