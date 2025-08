Com investimento de R$ 58 milhões, Aparecida de Goiânia inaugura ampliação do sistema de água às vésperas da estiagem

Prefeitura detalhou qual região da cidade será atingida com as intervenções que custaram R$ 58,5 milhões

Paulo Roberto Belém - 05 de agosto de 2025

Um dos reservatórios que contemplam as obras (Foto: Divulgação/PrefApGyn)

Às vésperas do período de estiagem em Goiás, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou a entrega de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água no município.

As construções, denominadas pela administração municipal como “Linhão Oeste”, contemplam adutoras, estações elevatórias e centros de reserva.

Segundo o Executivo, as intervenções iniciam os últimos passos pela universalização do saneamento básico na região Sul de Aparecida, com as obras atendendo os bairros Jardim Alto Paraíso, Aeroporto Sul e limites próximos.

Detalhamento

A Prefeitura de Aparecida destacou que foram investidos R$ 58,5 milhões no sistema, reforçando o fornecimento nas regiões de maior crescimento urbano da cidade.

No total, foram entregues 49,2 km de redes, 4 km de adutora, quatro estações elevatórias e três grandes centros de reserva (CR Park Sul, CR Buriti Sereno e CR Alto Paraíso), com capacidade para mais de 3,8 milhões de litros de água.

Também foi concluída uma adutora de 4,9 km entre os setores Alto Paraíso e Madre Germana, com investimento de R$ 3,7 milhões e capacidade para atender 36 mil habitantes. Somada a população aparecidense atingida no macro, esse número chega a 285 mil.

Perto do ideal

Com a entrega, dados atualizados da Prefeitura de Aparecida atestam que 96,98% da população passa a receber água tratada, com 86,76% dos moradores sendo alcançados pela coleta de esgoto.

Quanto ao trato dos dejetos sanitários, o Executivo diz que beneficia 93,97% do volume coletado.

A ampliação do sistema visa que outros bairros da região Sul de Aparecida tenham o abastecimento de água melhorado, com mais estabilidade e continuidade, especialmente durante os períodos de estiagem.

São eles: Dom Bosco I e II, Maranata, Madre Germana I e II, Retiro do Bosque, Buriti Sereno, Iracema, Alto Paraíso, Aeroporto Sul I e II e Jardim Himalaia.

