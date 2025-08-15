A história curiosa e pouco conhecida por trás do nome de 6 cidades goianas

De lendas indígenas a homenagens coloniais, descubra as origens que até os goianos mais antigos talvez não conheçam

Anna Júlia Steckelberg - 15 de agosto de 2025

Se você acha que o nome da sua cidade é apenas uma combinação de letras sem história, prepare-se para se surpreender. Muitos nomes de cidades em Goiás carregam em si lendas, influências indígenas e até homenagens disfarçadas.

Vamos embarcar nessa viagem pelo tempo e descobrir o que está por trás de seis nomes que, até para os goianos, podem ser uma novidade.

1. Goianésia

A história de Goianésia começa com uma lenda curiosa.

Dois viajantes, ao acamparem às margens de um córrego, se depararam com uma onça. Um deles desapareceu, deixando apenas seu calção de couro e calçado.

O córrego passou a se chamar Calção de Couro, e o vilarejo que surgiu ao redor adotou o nome de Goianésia. O brasão da cidade ainda faz referência à onça e ao calção de couro, eternizando essa história.

2. Goiatuba

Originalmente chamada Bananeiras, a cidade foi renomeada para Goiatuba em 1938.

A mudança foi sugerida por Manoel Gabinatti Espósito, um andarilho de origem italiana, que acreditava que o novo nome refletiria melhor a grandiosidade da região.

Goiatuba é uma junção dos termos tupi “gwa yá” (indivíduo da mesma raça) e “tuba” (grande), significando “Onde Goiás é grande”.

3. Itumbiara

O nome Itumbiara tem origem tupi e foi sugerido pelo engenheiro Inácio Pais Leme, responsável pela construção de uma estrada que ligava a vila de Santa Rita do Paranaíba à Cachoeira Dourada.

Em tupi, “ytu” significa cachoeira e “piara” significa caminho, resultando em “Caminho da Cachoeira”.

4. Piracanjuba

Piracanjuba, cidade localizada no estado de Goiás, tem um nome que remonta ao período colonial.

A origem do nome “Piracanjuba” é atribuída à junção de palavras indígenas que fazem referência à região e suas características naturais.

5. Cavalcante

A cidade de Cavalcante, situada no estado de Goiás, recebeu esse nome em homenagem ao coronel Cavalcante, uma figura importante na história da região.

Sua contribuição para o desenvolvimento local foi reconhecida com a adoção de seu nome para a cidade.

6. Crixás

Crixás é uma cidade goiana cujo nome tem origem indígena.

A palavra “Crixás” é derivada de termos da língua tupi, refletindo a presença e influência dos povos indígenas na região.

