Advogada que se mudou para Goiânia chama atenção ao revelar por que não recomenda viver na capital

No registro, que já conta com mais de 700 mil visualizações, ela lista as razões para uma opinião tão "negativa"

Davi Galvão - 16 de agosto de 2025

Advogada viralizou nas redes sociais mostrando as razões pelas quais não gosta de Goiânia. (Foto: @deyseamarall)

A advogada Deyse Amaral (@deyseamarall) viralizou nas redes sociais com um vídeo “falando mal” de Goiânia e explicando por que as pessoas não deveriam se mudar para lá. A publicação já ultrapassa 740 mil visualizações.

O que parecia ser, a princípio, uma propaganda negativa sobre a cidade rapidamente tomou uma guinada de 180° quando ela começou a listar os motivos que a levaram a ter uma opinião tão “agressiva”.

Segundo a advogada, quem se muda para Goiânia inevitavelmente ganha alguns quilos, já que “tem um restaurante bom em cada esquina”.

Ela acrescentou que a mudança para a capital também pode incentivar hábitos não tão saudáveis, como o consumo frequente de álcool, dada a forte influência do sertanejo e a grande quantidade de bares de qualidade espalhados pela cidade.

Outro ponto mencionado foi o comportamento acolhedor da população. De acordo com Deyse, os goianienses seriam “muito intrometidos”: “vocês entram em uma loja, rapidinho você fica amigo da loja inteira. Eles perguntam tudo da sua vida, você conta tudo, eles te contam tudo, você sai de lá planejando uma festa”, disse.

A advogada ainda destacou a competitividade estética da cidade, observando que as fachadas dos prédios e restaurantes são “uma mais bonita do que a outra”.

Segundo ela, Goiânia também contribui para que os moradores gastem mais, já que a abundância de lojas e fábricas de qualidade torna difícil economizar.

Por fim, Deyse comentou que os visitantes acabam ficando mal-acostumados, principalmente pela sensação de segurança: não é comum “ver bandido na rua”.

Nos comentários, internautas concordaram com as observações e exaltaram a capital, embora tenham pedido para que ela não revelasse o “segredo”.

“Faz propaganda não… deixa nossa Goiânia do jeito que está”, disse um usuário.

“Goiânia está no meu radar, é uma das opções pra eu me mudar”, comentou outro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!