Bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água na próxima semana; veja quais

Saneago afirma que situação é decorrente de manutenção programada no município

Gabriella Pinheiro - 16 de agosto de 2025

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

A Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) emitiu um comunicado informando que bairros em Aparecida de Goiânia podem ter o abastecimento afetado na próxima quarta-feira (20).

Durante a data, equipes irão executar manutenção programada no município, realizando a interligação de adutora de água tratada. Os serviços acontecerão na Avenida Palmeiras de Goiás, localizada na Vila Alzira, entre 08h e 17h30.

Ao longo das ações, os registros serão fechados e, com isso, o abastecimento pode ser afetado em alguns bairros em imóveis que não contam com caixa d’água bem dimensionada.

Conforme a Saneago, podem ser afetados os bairros: Cândido de Queiroz, Jardim Bonança, Jardim dos Palácios, Jardim Imperial, Jardim Maria Inês, Jardim Paraíso, Jardim Transbrasiliano, Parque Primavera, Parque Santa Cecília, Residencial Recanto do Cerrado, Vila Alzira, Vila Maria e Vila Real.

A previsão é que a normalização do fornecimento de água ocorra, gradualmente, ao longo da noite.

