Goiânia terá prévia gratuita do festival Bon Odori, com apresentações culturais japonesas

Celebração tradicional remonta a rituais de gratidão aos antepassados se consolidou como um dos maiores encontros da comunidade nipo-brasileira

Davi Galvão - 16 de agosto de 2025

Prévia do Bon Odori acontece na Praça do Sol, neste domingo (17). (Foto: Divulgação)

Goiânia recebe neste domingo (17), na Praça do Sol, localizada no Setor Oeste, uma prévia da “23ª Edição do Bon Odori”.

A partir das 17h, o público poderá acompanhar apresentações de Taikos, os tradicionais tambores japoneses, e as danças típicas do Odori.

O Bon Odori é uma celebração tradicional da cultura japonesa que remonta a rituais de gratidão aos antepassados. No Brasil, o evento ganhou formato de festival e se consolidou como um dos maiores encontros da comunidade nipo-brasileira, reunindo música, dança, culinária e artes típicas, em um ambiente festivo e aberto ao público em geral.

A ação deste domingo é gratuita e também dará aos interessados a chance de adquirir os últimos ingressos para o festival oficial, que será realizado nos dias 22 e 23 de agosto, no Clube Kaikan.

No grande evento, a programação será transmitida simultaneamente pelo YouTube da Embaixada do Japão no Brasil, sob a condução do produtor Anselmo Troncoso, da AT+G, além das redes sociais dos organizadores.

Mais informações estão disponíveis no perfil @anbgkaikan.

