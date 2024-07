Tradicional evento japonês em Goiânia, Bon Odori 2024 já tem data para acontecer

Visitantes podem apreciar gastronomia, danças, músicas e até mesmo artes marciais do país oriental

Maria Luiza Valeriano - 24 de julho de 2024

21ª Edição do festival Bon Odori, em 2023, contou com um público de 8 mil (Foto: Divulgação)

O maior evento goiano de celebração da cultura japonesa já ganhou data. O Bon Odori 2024 será realizado nos dias 23 e 24 de agosto e os ingressos para conferir a gastronomia, danças, músicas e artes marciais japonesas já estão à venda.

Com o tema “Anime-se!”, o evento organizado pela Associação Nipo-Brasileira de Goiás contará com uma forte inspiração da cultura de anime – desenhos de animação amados não só no Japão, como também mundialmente.

A celebração será no Clube Kaikan, em Goiânia. Já os ingressos estão sendo disponibilizados pelo site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 40.

Já na 22ª edição, o Bon Odori 2024 agurda um público de 8 mil pessoas, assim como recebeu em 2023. Neste ano, o evento será híbrido, com transmissão online dos eventos de sábado pelo canal do YouTube da Embaixada do Japão no Brasil.

Visitantes poderão conferir apresentações já tradicionais de dança, além de performances do grupo Kyoushin Daiko, precursor no taikô – tambor japonês. Haverá ainda oportunidades do público participar da dança Matsuri, que mescla músicas tradicionais com o pop.

O que é o Bon Odori

O festival tradicional da cultura japonesa ocorre durante o verão do hemisfério norte, entre julho e agosto. Com o objetivo de homenagear os antepassados e celebrar a cultura, o evento se dá após o pôr do sol, momento em que os espíritos saem – segundo a crença local.

Embora com intuito parecido com o Dia dos Finados, o Bon Odori é um momento alegre, de gratidão e reencontro familiar.

Além dos festejos no Japão, assim como ocorre em Goiás, há celebrações organizadas por imigrantes nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Pernambuco, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e em Brasília.