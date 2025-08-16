Goiás pode ter calor de quase 40ºC após fim de passagem de massa de ar frio

Informações são do Cihmego, que faz orientações sobre o comportamento que deve ser adotado

Paulo Roberto Belém - 16 de agosto de 2025

Vista do horizonte de Anápolis, parte Centro-Norte (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Depois de passar por períodos de frio, a segunda metade do mês de agosto deve retornar ao calor que os moradores de Goiás estão acostumados.

Isto porque o predomínio de sol, com temperaturas intensas à tarde, deve ser o cenário para este domingo (17) em todas as regiões do estado, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

A média para todas as regiões é de termômetros muito acima dos 30°C no pico do calor, chegando perto dos 40°C, com 38°C no Oeste e 37°C no Norte.

Na região central de Goiás, a máxima é de 35°C, enquanto na Leste e Sul é de 34°.

Entre os municípios goianos com maior previsão de calor estão Aruanã e Araguapaz com 38°C de máximas. Na cota das cidades com calor mais ameno estão Anápolis, com 28°C e Cristalina com 29°C de elevação no período mais crítico.

Em relação à Goiânia e toda a Região Metropolitana, as temperaturas máximas devem atingir os 33°C. A prova de que o frio foi embora é que as mínimas, na maior parte do estado, estão mais perto dos 20° do que dos 15°.

A situação comum para todo o estado é um aviso relacionado à queda da umidade do ar, por conta do estacionamento do tempo seco, típico do período no estado.

Dessa forma, o Cimehgo considera a situação como “nível de alerta”, pois o índice pode cair a 20% em algumas regiões.

Por conta disso e dos termômetros perto dos 40°C, é recomendado evitar a exposição ao sol entre as 10h e 16h, consumir bastante líquido, preferencialmente água, e proteger a pele com filtro solar e hidratantes.

