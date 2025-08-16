Truque para gelar a cerveja em poucos minutos sem precisar deixar no congelador

Solução rápida e simples para refrescar sua bebida em tempo recorde

Magno Oliver - 16 de agosto de 2025

Imagem mostra copo de cerveja (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nada mais triste que chegar em um rolê, sair para comprar cerveja e ter que levar ela quente, não é mesmo? Pois tomar uma cerveja gelada é um dos prazeres mais apreciados pelos brasileiros, especialmente em dias de calor ou durante rolês com a galera.

O problema é que nem sempre a bebida está na temperatura ideal que a gente deseja. Muita gente esquece de colocá-la com antecedência na geladeira ou simplesmente não têm tempo de esperar o resfriamento convencional. Nessas horas, a pressa vira inimiga da refrescância, não é verdade?

Truque para gelar a cerveja em poucos minutos sem precisar deixar no congelador

Só que um truque pouco conhecido, mas muito eficaz para gelar a cerveja bombou nas redes sociais e tem ajudado os amantes da boa cerveja. O tutorial promete gelar a bebida em questão de minutos e o melhor: sem precisar de congelador.

Tudo que você vai precisar é de um pouco de água, gelo e um ingrediente que todo mundo tem em casa. O resultado é impressionante: uma lata ou garrafa saem praticamente trincando em menos de cinco minutos.

Para gelar rapidamente a cerveja, você vai precisar de:

– Um recipiente grande, pode ser um balde ou uma bacia

– Um pouco de gelo

– Água

– Sal de cozinha

Ponha o gelo no balde, adicione água suficiente para cobrir as latas ou garrafas, coloque dentro e adicione 4 colheres de sopa de sal de cozinha na água com gelo. Aguarde 3 minutos e está pronto, só retirar a cerveja.

O sal diminui o ponto de congelamento da água e isso faz com que a mistura de gelo, água e sal fique mais fria do que o gelo puro, chegando a temperaturas abaixo de 0 °C. Essa solução super-resfriada acelera a troca de calor com a cerveja, fazendo ela gelar em poucos minutos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!