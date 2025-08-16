Vila Nova vence clássico contra o Goiás e se aproxima do G-4 da Série B

Elias Júnior abriu o placar no primeiro minuto e João Vieira fechou a vitória no OBA

Paulo Roberto Belém - 16 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

O Vila Nova levou a melhor no clássico goiano pela Série B e venceu o Goiás por 2 a 0 na noite deste sábado (16), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

O Tigre abriu o placar de forma relâmpago, logo no primeiro minuto de jogo, com Elias Júnior aproveitando uma falha da defesa esmeraldina.

A equipe comandada por Luizinho Lopes manteve a intensidade e garantiu a vitória no segundo tempo, quando João Vieira, aos 35 minutos, converteu pênalti e ampliou a vantagem.

Com o resultado, o Vila chegou a 33 pontos e subiu para a sexta posição, encostando novamente no G-4 da competição. Já o Goiás, mesmo com a derrota, permanece na vice-liderança, com 41 pontos.

Na próxima rodada, o Vila enfrenta o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, na segunda-feira (25). O Goiás, por sua vez, terá o América-MG como adversário no sábado (23), na Serrinha.

