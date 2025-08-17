Chery prepara lançamento de luxo inspirado no Porsche Macan que deve balançar o setor automobilístico

Exlantix E05 será revelado no Salão de Munique e promete unir design sofisticado e tecnologia de ponta

Magno Oliver - 17 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

A ofensiva das marcas chinesas no mercado automotivo global acaba de ganhar mais força. A Chery, por meio de sua submarca Exeed, vai apresentar no próximo mês o Exlantix E05, um SUV híbrido que promete disputar espaço com nomes consagrados da indústria de luxo.

O modelo fará sua estreia mundial no Salão de Munique e já nasce com proposta global — movimento ainda raro entre os lançamentos da China. Com linhas modernas e visual inspirado em modelos premium europeus, o E05 mira diretamente em concorrentes como o Porsche Macan.

Os faróis afilados com três LEDs diurnos lembram o SUV alemão, enquanto os principais aparecem em posição vertical ao lado de uma grade discreta. Na traseira, no entanto, o design divide opiniões: as lanternas LED são simples e o volume remete mais a modelos familiares do que esportivos.

Com 4,78 metros de comprimento, 1,89 metro de largura, 1,73 metro de altura e 2,80 metros de entre-eixos, o E05 se posiciona como SUV médio-grande, em porte semelhante ao Jeep Commander e ao próprio Macan.

Entre os destaques técnicos está o sensor LiDAR instalado no teto, sinal de que o carro trará sistemas avançados de assistência à condução. Essa tem sido uma das apostas mais fortes das fabricantes chinesas, que buscam se destacar em tecnologias autônomas e conectividade embarcada.

No interior, o SUV segue a tendência minimalista com foco em telas digitais. O painel compacto atrás do volante de dois raios se soma a uma central multimídia generosa e a outra tela panorâmica posicionada à frente do passageiro. O console central traz carregadores por indução, porta-copos e espaço extra de armazenamento.

Sob o capô, o Exlantix E05 terá motor 1.5 turbo de quatro cilindros com 154 cv aliado a um propulsor elétrico. A potência combinada ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que supere os 200 cv, equilibrando eficiência e desempenho para uso urbano e rodoviário.

Com esse lançamento, a Chery e a Exeed deixam claro que querem ir além do volume de vendas. O objetivo é disputar prestígio no mercado internacional, com produtos que combinem sofisticação, tecnologia e design ousado.

Ainda sem preço revelado, o SUV deve ter mais detalhes anunciados durante o Salão de Munique. Se cumprir as promessas no pacote tecnológico e no estilo, o Exlantix E05 pode realmente balançar o setor automobilístico e abrir caminho para uma nova fase dos SUVs chineses no mundo.